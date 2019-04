© foto di Daniele Buffa/Image Sport

il leghista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo Sport, ha commentato il gesto di Kessie e Bakayoko, che hanno esposto la maglia di Acerbi come fosse un trofeo di guerra: "Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà - dice - Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano. Mi auguro che vengano presi i giusti provvedimenti per stigmatizzare quello che è accaduto".