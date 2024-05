Frosinone-Inter, le formazioni ufficiali: Mazzitelli ce la fa, Mkhitaryan in panchina

Chi ha già vinto, in casa di chi cerca punti che sanno di ossigeno per la salvezza. Al Benito Stirpe arrivano i campioni d'Italia, l'Inter che insegue, al massimo, di battere il proprio record di punti nel campionato di Serie A. Tutta un'altra storia quella del Frosinone, che vuole difendere la categoria. Arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia, che non dirigeva i nerazzurri da quattro anni: fischio d'inizio alle 20,45. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Eusebio Di Francesco deve rinunciare, oltre a Turati, anche a Romagnoli infortunato e Barrenechea squalificato. Mazzitelli recuperato e titolare a centrocampo, in attacco Soulé fa coppia con Cheddira.

Simone Inzaghi continua con il turnover. Torna Sommer in porta, davanti ci sono Arnautovic e Thuram. Mkhitaryan parte dalla panchina: è soltanto la seconda volta in questo campionato. In difesa Bisseck e Carlos Augusto con De Vrij.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

📋 | 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄 Gli undici Leoni scelti da mister Di Francesco#FrosinoneInter pic.twitter.com/5p4tz2iFQx — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 10, 2024

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. Allenatore: Inzaghi.