Giuseppe Conte: "Gli episodi di intolleranza non vanno mai minimizzati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Premier Giuseppe Conte, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato così gli episodi di violenza e razzismo che ci sono stati negli ultimi mesi: "Gli episodi di intolleranza e razzismo non vanno mai minimizzati. E sarebbe un errore sostenere che in Italia il problema non esista. Bisogna far rispettare le regole e impegnarsi molto per contrastare il fenomeno, promuovendo nelle scuole la cultura del rispetto dell’avversario e la diffusione dei valori della lealtà e della correttezza sportiva. Mi rincuora constatare che in molti casi, a fronte di minoranze che intonano cori discriminatori, la stragrande maggioranza del pubblico li oscuri con gli applausi. La stupidità si può sempre seppellire con un sorriso o, se rumorosa, con gioiose manifestazioni di segno contrario".