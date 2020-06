Gli hotel rifiutano l'alloggio ai braccianti stranieri. Keita affitta un alloggio per 90 di loro

Nei giorni scorsi l'attaccante del Monaco Keita Baldé aveva denunciato la difficoltà di 200 braccianti senegalesi di trovare un alloggio a Lleida con diversi hotel che si erano rifiutati di ospitarli nonostante il calciatore fosse disposto a pagare vitto e alloggio. L'ex di Lazio e Inter non si è però dato per vinto e nel corso di una diretta Instagram ha annunciato di aver affittato una struttura dove potranno essere ospitati 90 lavoratori stagionali che stavano vivendo in alloggi di fortuna per strada e avevano difficoltà a trovare del cibo: “Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. - ha spiegato Keita - Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti".