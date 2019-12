E' in corso a Dubai la cerimonia del Globe Soccer Awards. Il primo premio consegnato è stato quello per il miglior arbitro del 2019 e a vincerlo è stata la francese Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio maschile. Il riconoscimento le è stato assegnato dalla leggenda del mondo arbitrale Pierluigi Collina.

🏆🇫🇷 STÉPHANIE FRAPPART presented with ⁣BEST REFEREE OF THE YEAR⁣ Award by Italian legend Pierluigi Collina ⁣⁣⁣⁣#StephanieFrappart #globesoccer @DubaiSC pic.twitter.com/uql6hLj7HK

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019