Gran Galà del Calcio AIC, il gol più bello del 2018-2019: i possibili vincitori

Giunge alla 9ª edizione il “Gran Galà del calcio AIC”, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ed eventi Dema4 di Manuela Ronchi e Demetrio Albertini. Anche quest’anno, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta.

Nel corso della serata verrà premiato quello che per la stagione 2018/2019 è stato votato come l’undici ideale della Serie A maschile e femminile: ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore e alla calciatrice top della stagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, che ha registrato il numero record di 42.312 votanti, per la seconda volta nella storia del Gran Galà del Calcio AIC ci sarà un premio dedicato al gol più votato della stagione 2018/2019. Le votazioni sono aperte per un mese intero, da venerdì 25 ottobre a lunedì 25 novembre a mezzanotte. Al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 12 gol del campionato maschile e femminile.

Questi tutti i candidati:

Ciro Immobile (Lazio-Napoli 18 agosto 2018), Javier Pastore (Roma-Atalanta 27 agosto 2018), Fabio Quagliarella (Sampdoria-Napoli 2 settembre 2018), Gervinho (Parma-Cagliari 22 settembre 2018), Cristiano Ronaldo (Juventus-Empoli 27 ottobre 2018), Dries Mertens (Napoli-Empoli 2 novembre 2018), Stephan El Shaarawy (Roma-Sampdoria 11 novembre 2018), Alejandro Gomez (Atalanta-Inter 11 novembre 2018), Riccardo Saponara (Sampdoria-Lazio 8 dicembre 2018), Krzysztof Piatek (Milan-Atalanta 16 febbraio 2019), Rolando Mandragora (Udinese-Genoa 30 marzo 2019), Andrea Belotti (Torino-Sassuolo 12 maggio 2019)