Gravina: "Europeo U21? L'Italia punti alla vittoria, è squadra competitiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenendo a Sky Sport ha avuto modo di parlare anche del presente e del futuro del calcio italiano, incentrato sulla crescita dei giovani. In questo senso, lo stesso Gravina ha risposto anche a precisa domanda sul prossimo Europeo Under 21 che si disputare in Italia a partire da giugno: "Dobbiamo puntare alla vittoria, la squadra competitiva, si gioca in Italia e ci sono tutte le condizioni per centrare il risultato".