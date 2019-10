Gravina: "Razzismo fenomeno diffuso. Serve inasprimento delle pene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenendo a Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla tematica del razzismo, tornata tristemente alla ribalta negli ultimi giorni (soprattutto dopo i fatti Bulgaria-Inghilterra): "Quello che è avvenuto a Sofia è l'ennesima dimostrazione di come il razzismo sia un fenomeno diffuso. E che non riguarda soltanto l'Italia, come sembrava un paio di settimane fa quando in molti hanno gridato allo scandalo. E' un fenomeno ignobile e da condannare, radicato in tutto il nostro continente.

Cosa potete fare come Figc? "E' stata richiesta la massima collaborazione con il Viminale: il tutto per arrivare ad un fondamentale inasprimento delle pene. Del resto serve collaborazione per combattere questa piaga sociale, la via che stiamo cercando di seguire è quella giusta. Inoltre, serve coerenza da parte di tutti, anche di giocatori e allenatori. Loro devono giustamente pretendere l'applicazione delle norme, noi abbiamo il dovere di inasprire e applicare le sanzioni. Una cosa che ancora non riusciamo a fare con la stessa efficacia di altre nazioni".