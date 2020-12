Graziani: "Caicedo goffo ma vede la porta. Sarebbe un ottimo rinforzo per la Fiorentina"

vedi letture

Francesco Graziani, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'attacco della Fiorentina e del mercato che i viola potrebbero mettere in pratica per risollevare le sorti della squadra di Prandelli: "Con un altro attaccante forte questa squadra può far bene. Vlahovic sta crescendo, ma non può prendersi ancora certe responsabilità perché è troppo giovane e gli servirebbe uno vicino per condividere queste responsabilità e migliorare. Già con la fiducia del tecnico sta facendo passi in avanti. Caicedo? Conosce il campionato e mi piace. È goffo da vedere quando battaglia, ma vede la porta. Con un giocatore così la Fiorentina si rinforzerebbe, ma è difficile che la Lazio lo ceda".