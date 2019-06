Graziani: "L'offerta per Chiesa della Juve sembra allettante..."

Ai microfoni dell'emittente Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato così ciò che sta accadendo attorno al mondo Fiorentina: “Con una nuova proprietà estera Giancarlo Antognoni dovrà svolgere un ruolo più importante di quello che sta svolgendo adesso. Dovrebbe ricoprire le veci di vicepresidente così che potrebbe fare la voce grossa quando serve. Non servono tante figure societarie. A Firenze bisogna ritrovare il senso di appartenenza e naturalmente la Fiorentina non può più essere un supermercato. La realtà Fiorentina va sposata in pieno, non conosco Commisso ma mi auguro che abbia voglia di fare e di investire. Chiesa? Se l’offerta della Juve è reale stiamo parlando di cifre davvero importanti, l’offerta è sicuramente allettante e se il giocatore non si chiamasse Chiesa…”.