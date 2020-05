Grosso ricorda il Mondiale del 2006: "Cavalcata impossibile da dimenticare"

Ospite di Sky, Fabio Grosso ricorda il Mondiale vinto nel 2006, nel quale fu assoluto protagonista: "Impossibile dimenticare quella stupenda cavalcata, chiusa nel migliore dei modi. Ancora, dopo anni, le emozioni sono grandi. Lippi fu bravissimo a scovare giocatori come me, capaci di inserirsi in un gruppo di grandi campionato. L'ultimo rigore? È stato bello avere quella responsabilità, volevamo quel Mondiale ad ogni costo. Prima di calciare ho pensato che dovevo tirare con più forza possibile. La carriera da allenatore? Le difficoltà non mi abbattono, so di potermi togliere delle soddisfazioni anche in queste nuove vesti".