Guai per Gascoigne. Arrestato per aver tentato di baciare una donna

Nuovi guai per Paul Gascoigne, ex stella dell’Inghilterra e della Lazio, accusato di aggressione a sfondo sessuale in patria. Secondo il procuratore della Teesside Crown Court dell’Inghilterra nord orientale infatti l’ex calciatore avrebbe tentato di baciare, visibilmente ubriaco, una donna su un treno che andava a Newcastle e successivamente di averla seguita provando a sedersi su di lei e tentando di baciarla nuovamente dopo averle preso le guance. La donna scesa a York avrebbe chiamato subito la polizia, dicendosi scioccata e sconvolta da quanto avvenuto, con la polizia che ha poi arrestato l’inglese che avrebbe ammesso di aver tentato di baciare la donna per aumentare la propria fiducia.