Ds Bayer Leverkusen: "Di sicuro stasera la Roma non perderà tempo come un anno fa"

Simon Rolfes, ex centrocampista di lungo corso del Bayer Leverkusen e attualmente direttore sportivo delle Aspirine, che questa sera (ore 21:00) si giocheranno la semifinale di ritorno di Europa League contro la Roma, chiamata a rimontare lo 0-2 dei 90 minuti d'andata.

Ha detto Rolfes, intervistato da Il Corriere della Sera: "Siamo avanti al termine dei primi due tempi. Il nostro obiettivo è vincere pure il ritorno, vogliamo dimostrare la nostra superiorità. Sicuramente non perderanno tanto tempo come è successo un anno fa, ma non so se sarà una partita più calma e pacata. Nella gara di una settimana fa la Roma ha cercato qualche fallo un po' furbetto. L'arbitro ha reagito meglio, è stato più reattivo rispetto a un anno fa. Ha calmato le provocazioni e non ha considerato fallo ogni tuffo".

Quando ha capito che sarebbe stata una grande stagione? Rolfes prosegue e conclude: "In campionato, quando a febbraio abbiamo battuto il Bayern Monaco 3-0 andando a +5 in classifica. In Europa pensiamo ad andare in finale...".