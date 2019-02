Hamsik al Dalian, Ventura: "Il Napoli gli ha fatto un bel regalo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini di 'Tuttonapoli.net' da Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli che s'è così espresso sulla decisione di Marek Hamsik di proseguire la sua carriera in Cina, al Dalian Yifang: "Oltre ad essere un grande centrocampista era il capitano e l'anima della squadra. Umanamente, dopo aver dato tanto al Napoli, è stato un bel regalo, da parte della società, concedergli la possibilità di scegliere come concludere la carriera".