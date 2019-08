Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della rifinitura, mister Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per Hellas Verona-Cremonese, 3° turno della Coppa Italia 2019/20, in programma stasera allo stadio 'Bentegodi'. Questi i giocatori gialloblù:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.

Difensori: Vitale, Faraoni, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Almici.

Centrocampisti: Veloso, Marrone, Henderson, Verre, Zaccagni, Danzi.

Attaccanti: Lee, Pazzini, Traoré, Tupta, Tutino, Lazovic.

Emmanuel Badu è in buone condizioni ed è tutt’ora sotto osservazione presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar. All’inizio della prossima settimana sono previste le dimissioni dal reparto, per dare il via all’iter terapeutico previsto presso il centro sportivo di Peschiera.