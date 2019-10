© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È in programma per domani, mercoledì 9 ottobre, la ripresa degli allenamenti per i gialloblù. La seduta mattutina, in programma alle ore 11 allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, sarà aperta al pubblico. Identico il programma di giovedì, con una seduta alle 11 con libero accesso. Venerdì è infine in programma il test amichevole con l’NK Bravo, formazione di Lubiana della massima serie slovena. Il fischio d’inizio sarà alle 16 presso lo stadio comunale di Vigasio.