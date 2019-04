Higuain, come non l'avete mai visto: show sul palco in versione Elvis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, come non l'avete mai visto. L'attaccante del Chelsea, attualmente in prestito dalla Juventus, si è esibito in un vero e proprio show durante il compleanno del suo compagno di squadra David Luiz. Non in campo, dove il gol al Burnley in Premier lo ha sicuramente rinfrancato, bensì sul palco. Il 'Pipita', come si vede nei video allegati, si è travestito infatti da Elvis Presley con tanto di canti e balli. Tra l'entusiasmo generale e con un sorriso finalmente ritrovato.

Ey vos @G_Higuain como se vuelve de esto? Jajajajaja 😂😂😂😂👏🏾👏🏾👏🏾 Elvis te poseyó!!! pic.twitter.com/dFWBRKJdcM — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 aprile 2019