© foto di stefano tedeschi

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, ha commentato sulle pagine della rosea il caso nazionale scoppiato dopo i buu a Balotelli durante Hellas-Brescia, che hanno costretto l'arbitro a interrompere la gara: "Di fronte alle sbandate da ultimo stadio, il potere di persuasione di un giornale sportivo, per quanto autorevole, si esaurisce. Semplicemente per noi, ogni volta che partono i buu delle curve - siano dieci o mille gli urlatori - perde lo sport con la sua grande bellezza e i valori di civiltà che sottende. Il resto appartiene al campo della politica, dove non ci avventuriamo per statuto. Ognuno, in materia di immigrazione, la pensa come vuole. Si pone domande e risponde in coscienza. A chi ci legge, solo un piccolo test di controllo: non disturba la parola «negro»? E davvero non può esistere «un negro italiano»"?