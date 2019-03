© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juventus che vinse contro di noi nel '96 era un po' dopata". Le parole dell'ex team manager dell'Ajax, David Endt, hanno scatenato la furia degli ex giocatori bianconeri. Tra questi anche Alessio Tacchinardi che ne ha parlato a Sportmediaset. "Gli dico solo che si deve vergognare. Vergognati! Quella squadra ha lavorato duramente e seriamente dal primo giorno di ritiro per riportare a Torino la Champions e ha coronato un sogno riuscendoci. Per cui, una volta ancora, vergognati! Anzi, spero che queste parole siano un ulteriore stimolo per i giocatori per eliminare per l'ennesima volta l'Ajax. E in ogni caso, vergognati!"