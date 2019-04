La nuova stella del futsal: Saviola incanta e vince ad Andorra

© foto di Federico De Luca

Una carriera mai decollata pienamente, nonostante le esperienze con le maglie di Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Malaga e Benfica. Una fugace e tutt'altro che indimenticabile parentesi in Italia, nell'Hellas Verona, poi il ritorno in patria, nel River Plate, per chiudere una parentesi importante della sua vita nella stagione 2015-16. Proprio dove tutto era cominciato. A 35 anni, la svolta: Javer Saviola ha lasciato il calcio a 11 e si è trasferito con la famiglia ad Andorra, dove da due anni gioca a futsal con la maglia del Sideco FC Encamp. E fa la differenza: 60 gol in 13 partite, fondamentali per la conquista del tredicesimo titolo nazionale nella storia del club, il secondo per El Conejo.