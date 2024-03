Ufficiale AZ Alkmaar, primo contratto da professionista per Saviola Mourinho Simons Saffoe

Saviola Mourinho Simons Saffoe è un nome destinato a diventare iconico. Il giovane terzino sinistro, cugino di Xavi Simons, è uno dei talenti più promettenti del calcio olandese e qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'AZ Alkmaar, fino al 30 giugno 2027.

Il classe 2007, che deve il suo nome (molto probabilmente) alla passione dei familiari per l'ex attaccante del Barcellona e per lo Special One, ha dichiarato: "Sono estremamente felice. Questo contratto è come una ricompensa per tutto il duro lavoro e oraspero di fare un passo avanti nel calcio professionistico".