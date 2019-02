“L’Europa si gioca al 7”. Marca guarda così al duello fra Antoine Griezmann e Cristiano Ronaldo, entrambi attesi come protagonisti di Atletico Madrid-Juventus, ottavo di finale in programma questa sera alle 21 al Wanda Metropolitano. “Chiavi del duello”, per il quotidiano: entrambi inseguono la Champions. Il francese ha sin qui segnato 18 gol in 33 partite stagionali, con 8 assist. Numeri migliori per Ronaldo: in 32 partite ha segnato 21 gol e portato a termine 11 passaggi decisivi.