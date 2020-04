I medici sportivi: "Per ripartire test e tamponi per tutti ma priorità ai cittadini"

Maurizio Casasco, presidente italiano ed europeo dei Medici Sportivi, ha parlato di cosa sarà necessario per riprendere a giocare in un'intervista a Tuttosport: "Abbiamo dato delle indicazioni scientifiche dopo aver parlato con i massimi esperti tra cui anche il numero 2 dell'OMS. Nessuna indicazione su spogliatoi, trasferte ecc, per rispetto verso le decisioni che dovranno prendere le istituzioni. Compreso ovviamente quando tornare in campo. Serviranno test e tamponi per tutti, anche se prima degli atleti sani, ovviamente dovrà essere data assoluta priorità a chi lavora in ospedale e ai cittadini con problemi".