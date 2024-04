Milito racconta Lautaro: "Così abbiamo chiuso l'affare con l'Inter. Non l'ho convinto io"

In collegamento con Sky Sport la leggenda nerazzurra del Triplete, Diego Milito, ha parlato così dell'approdo a Milano nel 2018 del suo erede Lautaro Martinez: "Non ho dovuto convincerlo. Quando sono entrato in società c'erano altri club per Lautaro, in quel momento il presidente stava cercando di chiudere il passaggio di Lautaro in Europa e non riusciva a trovare l'accordo. Allora gli dico: secondo me l'Inter vuole Lautaro. Sapevo che Zanetti e Ausilio lo seguivano, io non ho fatto tanto: ho chiamato Pupi chiedendo se volevano Lautaro e lui mi ha detto di sì. Mi chiama Piero e hanno accelerato, sono venuti in Argentina e hanno fatto un grande affare".

La dichiarazione d'amore di Diego Milito all'Inter

"L’Inter è una squadra speciale, ho un grandissimo amore per questi colori che mi hanno fatto vivere dei momenti indimenticabili. Vestire questa maglia è stato incredibile, fin da bambino si sogna di poter giocare per una squadra così forte, io ho avuto questa grande possibilità e me la sono goduta lasciando sempre tutto per questa maglia", ha dichiarato l'ex attaccante argentino in un'intervista recente in occasione del Matchday Programme di Inter-Cagliari.