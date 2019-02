Metro ed.Milano sull'Inter: "Addio coppa"

© foto di Marco Frattino

Il freepress 'Metro', nella sua edizione milanese, riserva la prima pagina all'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia. Fatali, alla squadra di Luciano Spalletti, i rigori finali. "Addio coppa", il titolo del giornale in apertura. I penalty premiano la squadra di Simone Inzaghi: in semifinale niente derby milanese, l'Inter è fuori mentre la Lazio sfiderà il Milan.