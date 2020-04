Seba Rossi: "Donnarumma ha qualità e carattere: doti fondamentali per arrivare in alto"

vedi letture

Da portiere a portiere. Da chi ha scritto la storia a chi ha la stoffa per fare una grande carriera. L'ex estremo difensore rossonero Sebastiano Rossi ha parlato ai taccuini dei colleghi di Milannews.it di Gigio Donnarumma: "Ha qualità da vendere. E' ancora molto giovane, quindi può e deve migliorare ancora tanto. A me piace molto il suo temperamento, ha carattere e queste sono doti per arrivare in alto sono fondamentali".