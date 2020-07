'I Treni del Gol', la FIGC concede la grazia all'ex dg del Catania Daniele Delli Carri

vedi letture

A cinque anni dall'inchiesta per il calcioscommesse denominata 'I treni del gol' arriva la grazia per Daniele Delli Carri, al tempo dei fatti in questione dg del Calcio Catania. Attraverso il comunicato ufficiale 4/A della FIGC, inerente l’istanza di grazia per il residuo della sanzione sancita dagli Organi di Giustizia Sportiva, a Delli Carri arriva la concessione della grazia da parte del Presidente Federale.