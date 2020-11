Ibra supremacy: 10 gol in 6 partite giocate. Nella storia della Serie A solo altri 3 come lui

vedi letture

Zlatan brahimovic ha trovato il gol in tutte le prime 6 presenze di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno segnato in tutte le prime 6 presenze stagionali (Batistuta nel 1994/95, Vieri nel 2002/03 e Piatek nel 2018/19). Lo svedese è andato in gol contro Bologna, Inter, Roma, Udinese, Verona e Napoli per un totale di 10 reti.