© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà difficile vedere Mauro Icardi in campo contro la Lazio. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sul recupero dell'ex capitano dell'Inter che oggi sarà ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti: Icardi avrà cinque giorni di tempo per dimostrare a Spalletti che potrà essere convocato per la sfida contro i biancocelesti, ma prima dovrà esserci un confronto con i compagni di squadra di rientro dalle rispetto nazionali per chiarire faccia a faccia quanto accaduto nelle ultime settimane.