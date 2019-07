Icc, alle ore 13.30 la supersfida Juventus-Inter su Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima sfida di Antonio Conte alla Juventus da tecnico dell’Inter. Il primo Derby d’Italia di una stagione nella quale i nerazzurri cercheranno di misurarsi con i rivali di sempre, reduci da un dominio tra gli italici confini che sembra realmente senza fine. Juventus ed Inter sono pronte a fronteggiarsi sul palcoscenico di Nanchino nella seconda uscita dell’International Champions Cup. Un appuntamento che assume i contorni del vero e proprio fiore all’occhiello della pre season di entrambi i club. La sfida verrà trasmessa con ampio prepartita a partire dalle ore 13.00 su Sportitalia (canale 60 dtt). Il calcio d’inizio è fissato per le 13.30, tante evoluzioni legate al campo senza dimenticare i costanti riferimenti al calciomercato. Il Derby d’Italia è pronto per stappare le emozioni della stagione. La partita sarà trasmessa anche in replica stasera a partire dalle 20.30

PER CHI NON PUÒ VEDERLA IN TV, LA RADIOCRONACA SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA SU RADIO BIANCONERA CON COMMENTO DI ANTONIO PAOLINO E DOMENICO MAROCCHINO, IN COLLEGAMENTO TELEFONICO ANCHE LUCIANO MOGGI