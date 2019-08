Icc, l’atto finale: Juventus contro Atletico alle 18 su Sportitalia

Fonte: Sportitalia

Atto finale dell’International Champions Cup. La più prestigiosa competizione estiva, infatti, chiude i battenti con una sfida di grandissimo lustro continentale che metterà di fronte la nuova Juventus di Maurizio Sarri ed il rinnovato Atletico Madrid rivoluzionato da una sessione di mercato molto dispendiosa. Tanti i motivi di interesse per uno scontro altamente spettacolare, come per esempio la possibile sfida tra il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo e quello che in patria viene considerato come il suo possibile erede, il giovanissimo Joao Felix. Calcio d’inizio alle 18 su Sportitalia (canale 60 dtt) per una partita assolutamente da non perdere.