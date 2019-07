© foto di Federico Gaetano

Dopo la commozione e i messaggi di solidarietà per la leucemia che ha colpito l'allenatore Sinisa Mihajlovic, in casa Bologna c'è voglia di tornare alla normalità. Ripartendo dallo stesso tecnico, inserito normalmente nella distinta dell'amichevole vinta 5-0 ieri contro lo Sciliar, in cui però in panchina è andato il suo vice. Lo riferisce Tuttosport.