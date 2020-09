Il ct della Macedonia su Elmas: "Nel 4-2-3-1 di Gattuso può giocare in molti ruoli"

vedi letture

Igor Angelovski, ct della nazionale macedone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla sfida di ieri tra Napoli e Genoa che ha visto tra i protagonisti anche Elmas: "Ho parlato con Elif dopo la partita contro il Genoa, mi sono congratulato con lui per come ha giocato, ma dopo un 6-0 il merito è di tutta la squadra, ieri al San Paolo ho visto una bellissima partita, dimostrazione che la squadra sta giocando sempre meglio, così come Elif".

Preoccupazioni per la concorrenza nel Napoli?

"Noi parliamo sempre ed anche con la federazione ci mettiamo in contatto per capire come si evolve la situazione, ma Elif è molto contento perché Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1 e lui cosi può ricoprire tante posizioni. Nelle prime due partite abbiamo visto quale può essere il potenziale, la cosa più positiva è che sapevamo che il 99% dei giocatori sarebbero rimasti e questo è un punto importante per la crescita della squadra".