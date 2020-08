Il Papu Gomez nella rosa ideale dell'ultima Champions. C'è Messi ma non CR7

La UEFA, con l'aiuto dei suoi osservatori tecnici (Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner, Gareth Southgate), ha diramato l'elenco della rosa ideale dell'ultima Champions League. Ecco tutte le scelte, ruolo per ruolo.

PORTIERI: Neuer, Oblak, Lopes

DIFENSORI: Davies, Kimmich, van Dijk, Upamecano, Angelino, Alaba

CENTROCAMPISTI: Thiago Alcantara, Aouar, de Bruyne, Goretzka, Sabitzer, Marquinhos, Muller, Gomez

ATTACCANTI: Gnabry, Lewandowski, Mbappé, Sterling, Messi, Neymar.

