Un giorno in più di ritiro per il Napoli: il club azzurro lascerà la Val di Sole nella mattinata di sabato 27 luglio per raggiungere Bergamo da dove volerà ad Edimburgo per la prima amichevole internazionale contro il Liverpool. Si allunga di un giorno quindi la permanenza della comitiva azzurra a Dimaro Folgarida. Un regalo anche per i tifosi che in questi giorni hanno raggiunto il Trentino e potranno così avere un’ulteriore opportunità di vedere al lavoro i propri beniamini nel pomeriggio di venerdì 26 luglio.