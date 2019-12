© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Trovo molto strano che qualcuno, dall'oggi al domani, consideri finito un campione come Ronaldo, sono discorsi da bar". Parole di Giovanni Mauri, preparatore atletico che lega il suo nome a quello di Carlo Ancelotti, di cui è stato per lungo tempo collaboratore, compreso il biennio 2013-15 al Real Madrid in cui ha avuto modo di conoscere da vicino Cristiano Ronaldo. A Tuttosport, infatti, Mauri sottolinea: "Al Real non ricordo abbia vissuto una situazione simile, ma una volta ebbe un piccolo infortunio. La risonanza non trovò nulla, ma lui sentiva fastidio. Alla fine, è uscita fuori un'elongazione: nessuno conosce il suo corpo come lui. Si tratta dell'atleta più completo del mondo del calcio, è ancora il migliore. Solo Mbappe ha le sue potenzialità fisiche".