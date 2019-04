Il rigore del City ricorda quello non dato al Milan: Musacchio perplesso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rigore concesso in favore del Manchester City nella sfida contro il Tottenham (poi sbagliato da Aguero) ha lasciato qualche dubbio a Mateo Musacchio, come evidenzia l'ultima storia pubblicata su Instagram. Il difensore del Milan ha pubblicato il video dell'episodio, contornato da una serie di faccine perplesse: il riferimento, con ogni probabilità, è all'episodio del penalty non concesso al Milan contro la Juventus. L'intervento di Rose, infatti, ricorda nella dinamica quello di Alex Sandro.