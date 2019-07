Il Sassuolo vince e si diverte: 12-0 nel test contro la Selezione Wipptal

Fonte: (Dal nostro inviato a Vipiteno)

Buon test per il Sassuolo a una settimana dall'inizio del ritiro di Vipiteno. Dopp 7 giorni di fatica, è arrivata la prima sgambata per gli uomini di mister Roberto De Zerbi che hanno battuto per 11-0 la Selezione Wipptal. De Zerbi ha schierato i suoi con il 4-3-3. Questa la prima formazione dell'anno: Consigli in porta; Toljan, Gravillon, Ferrari, Tripaldelli in difesa; Duncan, Magnanelli, Locatelli a centrocampo; Brignola, Caputo, Boga in attacco. Subito in gran spolvero Ciccio Caputo, autore di un poker. Del nuovo bomber neroverde il gol che ha aperto le danze: cross rasoterra di Boga dalla sinistra e facile tap-in dell'ex Empoli. Nel primo tempo, chiuso sul 7-0, in gol anche Boga e Duncan (il quinto gol è arrivato su un autogol). De Zerbi ha cambiato completamente la formazione nella ripresa. Una autorete ha aperto il secondo tempo. Poi Di Francesco e una doppietta di Boateng hanno arrotondato il punteggio, chiudendo la sfida sull'1-0.



IL TABELLINO

MARCATORI: 12' 29' 31' 42' pt Caputo, 14' Boga, 32' pt aut. Auer, 36' pt Duncan; 7' st aut. Reiner, 8' st Di Francesco, 18' 22' st Boateng, 45' st Berardi (S)

SASSUOLO PRIMO TEMPO (4-3-3): Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga. All.: Roberto De Zerbi

SASSUOLO SECONDO TEMPO (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Marlon, Peluso, Sala; Traore, Ghion, Mazzitelli, Berardi, Boateng, Di Francesco.

WIPPTAL PRIMO TEMPO: Siller; Aukhenthaler, Grasl, Pellizzari, Auer, Trenkwalder, Gogl, Montalto, Shehu, Festini, Hofer. All.: Fleckinger

WIPPTAL SECONDO TEMPO: Uberegger; Ralser, Grasl, Peintner, Hofer, Rainer N, Pellizzari, Griesser, Graus, Wieser, Rainer L.