Il sindaco di Torino: "Ripresa del calcio? Si trovi un percorso a garanzia di tutti"

"Penso che come per tutti, dalla piccola impresa alla media impresa al mondo del calcio, anche qui si debba ripartire in sicurezza, ma questo a tutela dell'intera comunità". A dirlo, rispondendo a una domanda a Rai News 24 sulla ripresa della Serie A, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Il mio augurio è che si trovi un percorso a garanzia di tutti", aggiunge esprimendo "massima fiducia nel lavoro che sta facendo il presidente del Consiglio". Per Appendino "il tema oggi non è se siamo contenti o scontenti che i tifosi possano andare allo stadio o no. Il tema è che quello che, ne siamo consapevoli, è una grande azienda e uno sport che appassiona, deve ripartire in sicurezza facendo i sacrifici che stiamo facendo tutti".