Il solito Suarez non basta. L'Ecuador cala il poker contro l'Uruguay: 4-2 il punteggio finale

vedi letture

Brutto ko per l'Uruguay nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale. Nonostante il solito Suarez, La Celeste è caduta sotto i colpi dell'Ecuador: 4-2 il punteggio finale.

Dopo il vantaggio di Mena Delgado, l'Uruguay ha provato a reagire, ma il VAR ha annullato il gol di Suarez. Tecnologia ancora protagonista con il gol di Estrada Martinez annullato per un tocco di mano, prima delle rete del raddoppio arrivata nel recupero del primo tempo: questa volta Estrada Martinez ha potuto esultare. Nella ripresa il VAR impedisce all'Uruguay di accorciare e l'Ecuador dilaga: terzo gol del solito estrada Martinez, Plata cala il Poker. Suarez, con una doppietta nel finale, rende meno amara la sconfitta.

Tanti "italiani" in campo - Nel ko dell'Uruguay c'è tanta serie A. 90 minuti in difesa per Caceres e Godin, un tempo invece per Nandez. Bentancur invece ha lasciato il campo nella ripresa in favore dell'ex Samp Torreira.