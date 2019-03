© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ospite di Radio Sportiva dopo aver sfidato il Milan a Milanello, Andrea Manzo tecnico del Chiasso ha parlato così dei rossoneri e di tutte le tematiche di casa milanista: "Ieri il Milan l'ho visto bene, con un modo di giocare che mi piace. Cercano sempre di partire da dietro per trovare spazi in avanti. La qualità dei giocatori e i movimenti che fanno sono stati veramente interessanti, complimenti a Gattuso. Lo reputo una persona equilibrata, che ha il calcio dentro. La sua carriera è stata molto importante e questo lo porta a capire gli stati d'animo dei giocatori e poi ha avuto dei grandi allenatori dai quali ha attinto le sue idee".

Suso in gol: "Penso che abbia bisogno solo di ritrovare la condizione, succede di avere alti e bassi in stagione e Gattuso lo ha capito. Lasciarlo fuori è un problema perché è un giocatore che può risolvere le partite, i tifosi devono avere pazienza".

Zona terzo e quarto posto: "C'è una bella lotta per la Champions League. Ci sono le due milanesi, ma anche squadre che non mollano come l'Atalanta, che secondo me pratica un gioco fra i migliori a livello europeo. Spero che il Milan si qualifichi insieme all'Inter".