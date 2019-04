Marco Cecchinato, numero 1 del tennis italiano, ha fatto visita quest'oggi alla Sampdoria e ha rilasciato una lunga intervista a Samp Tv: "Essere qui a Genova per me è un sogno. Sono un appassionato di calcio e sognavo di diventare un calciatore, poi ho intrapreso la strada del tennis grazie alla mia famiglia e devo dire che non è andata male. Ho sempre sognato di conoscere Fabio Quagliarella, secondo me è un grandissimo calciatore e campione. Ormai anche nel tennis ci sono giocatori che arrivano a 36/37 anni, come Roger Federer, e Fabio Quagliarella a mio parere è davvero un esempio: oltre ad aver fatto delle cose pazzesche quando era giovane, ancora adesso sta dimostrando qualità e un livello di gioco alto. Conoscerlo è stata un'emozione unica. La maglia blucerchiata è stupenda, ha dei colori bellissimi e ho chiesto subito di poterne avere una. Riceverla con il mio nome è stato stupendo e non me lo aspettavo; in cambio, ho regalato una maglia simile a quelle con cui giocherò al Foro Italico".