Zirkzee all'Inter? "Ci potremmo fare un pensierino". Ma solo con una cessione top

"Zirkzee è un grandissimo campione. Parliamo di un giocatore giovane, talentoso, intelligente, fisicamente molto forte. Uno così servirebbe a qualsiasi grande squadra che punta a traguardi importanti. Se si presenta un'opportunità importante, magari un pensierino ce lo possiamo fare". Le parole del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, sembrano raccontare una situazione in divenire. La realtà è che il Bologna in questo momento vuole davvero una cifra monstre per l'attaccante, al netto dei possibili scambi che andrebbero a presentarsi, come Giovanni Fabbian, ma anche - eventualmente - altri profili come quello di Mattia Zanotti.

"Zirkzee, Lautaro e Thuram sono tre attaccanti giovani, forti, che ti danno tranquillità". Ma l'Inter può arrivare a Zirkzee senza sacrificare nessuno? La realtà è che la risposta, almeno per il momento, è no. Perché Thuram può finire sul mercato, ha una clausola risolutoria di 95 milioni e per una cifra vicina ai 75 milioni l'Inter si siederebbe a trattare. A quel punto Zirkzee potrebbe avere un senso, altrimenti sarà dura: il Bologna lo valuta fra i 60 e i 70 milioni, considerando che il 40% dell'eccedenza di 8 milioni andrà al Bayern Monaco.

Insomma, il pensierino si può fare, ma è estremamente costoso. Ed è difficile pensare senza una grande cessione.