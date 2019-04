In Olanda esordisce Maxim Gullit, figlio di Ruud e pronipote di Cruijff

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Johann Cruijff e Ruud Gullit. Due tra i più grandi talenti del calcio olandese. Li unisce un giovane difensore dell'AZ, che ieri ha esordito tra i professionisti con la squadra B della società di Alkmaar. Si chiama Maxim Gullit, ha 17 anni, e non è solo un figlio d'arte. Perché suo padre è Ruud, il "cervo che esce di foresta" di Sampdoria e Milan. Ma non basta: sua madre, Estelle, è infatti la nipote del Pelé bianco. Mica male, come DNA.