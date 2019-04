Disastro a Parigi: il tetto della cattedrale di Notre-Dame ha infatti preso fuoco per motivi ignoti. Un incendio, probabilmente dovuto ai lavori di ristrutturazione, sta devastando quella che è in assoluto una delle chiese più famose al mondo. Pochi minuti fa è crollata addirittura la guglia: le fiamme non sembrano essere affatto domate.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019