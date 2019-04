© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I pompieri di Parigi continuano a lavorare al massimo delle proprie forze per cercare di domare le fiamme che hanno avvolto la Cattedrale di Notre Dame nelle scorse ore. Intorno alle ore 20 le fiamme hanno fatto crollare il tetto centrale e la guglia, mentre le autorità fanno sapere che il rogo sul versante nord è stato arginato e che quindi i due storici campanili dovrebbero essere salvi, sebbene non possano esserci certezze assolute fin quando l'intera struttura non sarà raffreddata. Seguiranno aggiornamenti.