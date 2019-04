PSG, maglia speciale per la cattedrale di Notre-Dame

Il Paris Saint-Germain è in campo contro il Monaco. Una gara inutile per il primato nella Ligue 1, perché la formazione di Tuchel ha già festeggiato il titolo prima di scendere in campo grazie al pareggio del Lille arrivato nel pomeriggio. Intanto il PSG gioca con una maglia speciale, per ricordare l'incendio alla cattedrale di Notre-Dame dello scorso lunedì. Dopo la raccolta fondi della scorsa settimana (che ha superato i 700 milioni di euro) anche il club parigino ha dichiarato di voler dare il suo contributo.

Hommage à Notre-Dame de Paris 🙌 pic.twitter.com/jPHm0RZHbt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 aprile 2019