Nella giornata di ieri, spiega il Corriere dello Sport, Francesco Totti ha incontrato il sindaco di Roma Virginia Raggi. I due si sono rivisti dopo un po' di tempo dall'ultima volta, in un contesto amichevole, ed è possibile che abbiano parlato di un ruolo per il Pupone da ambasciatore di Roma per Euro 2020 (lo stadio Olimpico ospiterà le gare dell'Italia del girone e un quarto di finale).