Inizia la ICC, Milan, Inter, Juve e Fiorentina in esclusiva su Sportitalia

PRONTI… VIA! SCATTA L’INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2019- I MATCH DI JUVE, INTER, MILAN E FIORENTINA IN ESCLUSIVA Tre settimane di grande calcio visibili sui canali SI Smart

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milano, 15 luglio 2019 – Il momento è arrivato: scatta nella notte tra il 16 e il 17 luglio - alle ore 3 (italiana) - con la sfida Fiorentina-Chivas al SeatGeek di Bridgeview (Illinois) l’edizione 2019 della International Champions Cup, il più grande spettacolo calcistico dell’estate. Una grande esclusiva Sportitalia che fino al 10 agosto trasmetterà in diretta ed esclusiva tutti i 18 match della competizione che vede ai nastri di partenza anche le big come Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Bayern Monaco e Benfica.

Un mese di grande calcio che Sportitalia racconterà senza far perdere nemmeno un istante grazie all’offerta SI Smart lanciata a inizio luglio. La programmazione della ICC 2019 sarà uno dei pilastri della rivoluzione digitale. I telespettatori potranno seguire le sfide in diretta o in replica non solo sul canale 60 DTT, ma anche su Sportitalia HD, sul canale SI Solo Calcio (interamente dedicato agli eventi calcistici) o SI Live24 (che propone notiziari e highlights. Tre delle opportunità di un’offerta che si completa con SI Motori.

Per poter vedere la nuova offerta SI Smart è sufficiente essere dotati di una SmartTV con il sistema HbbTV incorporato. Sul teleschermo comparirà un pulsante rosso attraverso il quale si apriranno 4 finestre sul teleschermo e si potrà accedere all’offerte dei 4 canali tematici gratuiti.

Michele Criscitiello (CEO Sportitalia): “A pochi giorni dal lancio di SI Smart che ha cambiato il modo di poter usufruire delle produzioni di Sportitalia, la ICC 2019 è il migliore prodotto possibile da offrire ai nostri telespettatori. E’ la manifestazione calcistica estiva con maggiore seguito e presenterà ai tifosi le prime di Sarri, Conte e Giampaolo con le rispettive squadre oltre che il debutto della Fiorentina di Commisso. La copertura dell’evento sarà totale, con interviste realizzate con la collaborazione dei club e diversi passaggi delle partite in modo da rispondere alle esigenze di tutti sfruttando le grandi potenzialità del progetto SI Smart che abbiamo sviluppato in collaborazione con Sportradar”.

SI Smart è stato sviluppato insieme a Sportradar, azienda leader nel mercato internazionale. Un partner che ha accompagnato Sportitalia nel suo viaggio verso il futuro.

Giuseppe Sampino (Direttore Commerciale dell’area Sports Media a Sportradar e a capo del progetto SI Smart): “SI Smart è un progetto estremamente innovativo a cui abbiamo fortemente creduto ed è per noi motivo di orgoglio svolgere un ruolo da protagonista in questa rivoluzione digitale appena cominciata in Italia. I 4 nuovi canali di Sportitalia sono già disponibili da un paio di settimane sia sul web che sulle Smart TV con tecnolgia HbbTV, garantendo a milioni di utenti accesso in chiaro a tutti i contenuti live e on-demand attraverso molteplici dispositivi.

Ma il progetto SI Smart non si fermerà qui e la collaborazione tra Sportitalia e Sportradar punta anche ad aprirsi anche ad altri soggetti, convertendosi in una nuova piattaforma di distribuzione che possa offrire canali sportivi di terzi, che sia il canale tematico di un club, di una lega o di una federazione sportiva, garantendo loro l’opportunità unica di raggiungere milioni di telespettatori”.

Alla creazione della nuova piattaforma SI Smart ha collaborato anche Kineton, azienda italiana che garantisce servizi di ingegneria. L’offerta comprende anche il nuovo sito www.sportitalia.com con la possibilità di accedere in streaming all’offerta in diretta e di usufruire di un database sempre aggiornato degli eventi trasmessi.

Ecco il calendario delle partite della ICC 2019 in diretta ed esclusiva su Sportitalia (orari italiani):

17 luglio (ore 3.00) Fiorentina-Chivas

18 luglio (ore 5.00) Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio (ore 13.30) Inter-Manchester United

20 luglio (ore 22.00) Benfica-Chivas

21 luglio (ore 00.00) Fiorentina-Arsenal

21 luglio (ore 2.00) Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio (ore 13.30) Juventus-Tottenham

24 luglio (ore 1.00) Real Madrid-Arsenal

24 luglio (ore 3.00) Chivas-Atletico Madrid

24 luglio (ore 3.00) Milan-Bayern Monaco

24 luglio (ore 13,30) Juventus-Inter

25 luglio (ore 2.00) Fiorentina-Benfica

25 luglio (ore 13.30) Tottenham-Manchester United

27 luglio (ore 1.30) Real Madrid-Atletico Madrid

28 luglio (ore 21.00) Milan-Benfica

3 agosto (ore 18.30) Milan-Manchester United

4 agosto (ore 16.00) Tottenham-Inter

10 agosto (ore 18.00) Juventus-Atletico Madrid

La ICC arricchisce il palinsesto estivo di Sportitalia che dedica oltre mille ore di dirette ed approfondimenti alla sessione di calciomercato che si chiuderà il 2 settembre. Uno sforzo senza precedenti per regalare a tifosi ed appassionati tutto il meglio del calcio italiano ed internazionale.