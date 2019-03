© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non bastano le scuse, Patrice Evra adesso è davvero nei guai. Come riporta il Sun, continuano infatti le polemiche a causa del video con offese omofobe condiviso dal calciatore dopo PSG-Manchester United. Tanto che il gruppo francese che si batte per i diritti degli omosessuali, Rouge Direct, lo avrebbe addirittura denunciato chiedendo una grave punizione. L'ex Juve rischia così fino a un anno di detenzione e una multa salatissima da 40.000 sterline. "Non permetteremo che insulti del genere, che arrivano da un ex capitano della Francia, passino inosservati" - ha tuonato il portavoce di Rouge Direct, Julien Pontes - "Evra ha tanta gente che lo ascolta, soprattutto giovanissimi. Servono sanzioni e punizioni esemplari per chi pensa di poter insultare le persone sulla base della loro preferenza sessuale".